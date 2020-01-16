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Мужская сборная России по водному поло одержала первую победу на чемпионате Европы

Мужская сборная России по водному поло одержала первую победу на чемпионате Европы
Другие / Прочие виды спорта 0

Во втором матче группового этапа чемпионата Европы по водному поло мужская сборная России обыграла команду Нидерландов со счётом 15:9. Турнир проходит в Будапеште (Венгрия).

В другом матче группы В сборная Сербии победила румын (15:7). В группе А сборная Германии обыграла команду Словакии (8:5), в группе С — команда Турции переиграла сборную Мальты (13:10).

Напомним, свой стартовый поединок на чемпионате Европы россияне проиграли сербам (9:13). В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет с Румынией. Матч пройдёт послезавтра, 18 января.

Россияне идут вторыми в турнирной таблице группы В. Лидирует набравшая шесть очков сборная Сербии. Сборная Нидерландов идёт третьей (3 очка), у Румынии четвёртое место (0 очков).

В турнире принимают участие 16 команд. Сборная России играет в группе В с Нидерландами, Румынией и Сербией. Чемпионат Европы по водному поло завершится 26 января.

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