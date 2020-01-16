Мужская сборная России по водному поло одержала первую победу на чемпионате Европы

Во втором матче группового этапа чемпионата Европы по водному поло мужская сборная России обыграла команду Нидерландов со счётом 15:9. Турнир проходит в Будапеште (Венгрия).
В другом матче группы В сборная Сербии победила румын (15:7). В группе А сборная Германии обыграла команду Словакии (8:5), в группе С — команда Турции переиграла сборную Мальты (13:10).
Напомним, свой стартовый поединок на чемпионате Европы россияне проиграли сербам (9:13). В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет с Румынией. Матч пройдёт послезавтра, 18 января.
Россияне идут вторыми в турнирной таблице группы В. Лидирует набравшая шесть очков сборная Сербии. Сборная Нидерландов идёт третьей (3 очка), у Румынии четвёртое место (0 очков).
В турнире принимают участие 16 команд. Сборная России играет в группе В с Нидерландами, Румынией и Сербией. Чемпионат Европы по водному поло завершится 26 января.
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