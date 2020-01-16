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Сборная России назвала состав на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Нове-Место

Сборная России назвала состав на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Нове-Место
Другие / Лыжный спорт 0

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам назвал состав на седьмой этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия), который пройдёт 18–19 января. Список спортсменов на своей странице в «Инстаграме» опубликовала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В заявку мужской команды вошли Александр Бессмертных, Александр Большунов, Ермил Вокуев, Андрей Ларьков, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко и Алексей Червоткин.

В состав женской сборной включены Нина Дуботолкина, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Христина Мацокина, Наталья Непряева и Екатерина Смирнова.

В Нове-Место спортсменам за два дня предстоит пробежать две гонки: индивидуальную свободным стилем и гонку преследования классическим стилем. Женщины дважды преодолеют по 10 км, мужчины — по 15.

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