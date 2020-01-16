Дубов сыграл вничью с Карлсеном на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

Россиянин Даниил Дубов чёрными фигурами сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в партии пятого раунда шахматного турнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Поединок завершился 47-го хода.
Владислав Ковалёв сыграл вничью с американцем Уэсли Со, Владислав Артемьев разошёлся миром с поляком Кшиштофом Дудой, Никита Витюгов сыграл вничью с китайцем Юй Янъи.
В других партиях дня представитель Индии Вишванатан Ананд обыграл американца Джеффри Сюна, иранец Алиреза Фируджа был сильнее гроссмейстера из Нидерландов Аниша Гири. Фабиано Каруана (США) и Йорден ван Форест (Нидерланды) сыграли вничью.
После пяти туров лидируют Со и Фируджа. Они набрали по 3,5 очка. На счету Артемьева, Каруаны и ван Фореста — по 3 балла. Дубов, Сюн, Дуда, Ананд, Карлсен — по 2,5. В активе Гири и Витюгова — по 2. Юй Янъи набрал 1,5 очка, Ковалёва — 1.
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