Гандболиста сборной Германии закрыли в раздевалке в перерыве матча чемпионата Европы

Гандболист сборной Германии Юлиус Кюн рассказал, что его случайно закрыли в раздевалке в перерыве матча чемпионата Европы с командой Беларуси.

«Я оставался последним в туалете и сразу начал подозревать неладное. Я в панике начал стучать в дверь. К счастью, охранник услышал меня. Менеджер сборной Оливер Роггиш извинился передо мной и пообещал, что подобное больше не повторится», — приводит слова Кюна DPA.

Главный тренер сборной Германии Кристиан Прокоп так отреагировал на инцидент: «Я не хочу говорить это громко, но поначалу я даже не заметил его отсутствия».

Сборная Германии одержала победу со счётом 31:23. Завтра, 18 января, немцы сыграют с хорватами. Сборная России, потерпев три поражения на предварительном этапе, в основной раунд чемпионата Европы не вышла.