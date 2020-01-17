Действующая победительница КМ скелетонистка Никитина: за общим зачётом вообще не гонюсь

Бронзовый призёр Олимпийских игр, действующая обладательница Кубка мира, российская скелетонистка Елена Никитина рассказала, как настраивалась на новый сезон.

«Сложно ли было найти мотивацию на новый сезон? Нет. Кубки мира — это Кубки мира. Главный же старт, чемпионат мира, был проигран. Так что мне хотелось, чтобы быстрее сезон начался, чтобы попробовать всё заново.

Если честно, то за общим зачётом вообще не гонюсь. В прошлом году всё само по себе как-то складывалось и получилось. Не было такого: «Мне надо срочно выиграть на этом этапе Кубка мира, чтобы победить в общем зачёте». Об этом вообще не думала. Само вышло. Сейчас смотрю — третья и третья. Была пятая до этого. Ничего страшного», — приводит слова Никитиной «Матч ТВ».

Никитина является бронзовым призёром Олимпийских игр в Сочи.