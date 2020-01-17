Шахматистка Горячкина обыграла Цзюй Вэньцзюнь в восьмой партии за титул чемпионки мира
Россиянка Александра Горячкина взяла верх над китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в восьмой партии матча за звание чемпионки мира по шахматам. Встреча прошла во Владивостоке.
Горячкина играла белыми фигурами. Партия завершилась на 45-м ходу. Общий счёт в матче стал 4,5-3,5 в пользу Александры. Шахматистки пять раз сыграли вничью, две победы одержала россиянки, одну — Цзюй Вэньцзюнь. Следующая партия пройдёт во Владивостоке 19 января.
Первые шесть партий были сыграны в Шанхае (Китай). Матч за женскую мировую шахматную корону состоит из 12 партий. Согласно регламенту они пройдут с 5 по 24 января 2020 года. Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет € 500 тыс.
Горячкина — двукратная чемпионка России по шахматам.
Горячкина и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в седьмой партии за титул чемпионки мира
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