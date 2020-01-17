Кузбасс готов подать заявку на проведение чемпионата Европы по дзюдо 2024 года

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв по итогам встречи с исполнительным директором Федерации дзюдо России Валентином Хабировым заявил, что Кузбасс собирается подать заявку на проведение чемпионата Европы по дзюдо 2024 года.

«Кузбасс поборется за право проведения чемпионата Европы по дзюдо 2024 года. Об этом сегодня договорились с исполнительным директором Федерации дзюдо России Валентином Хабировым. Он приехал в Кемерово с рабочим визитом и уже побывал на наших спортивных объектах. Проект «Кузбасс-Арены» впечатлил Валентина Викторовича. Новый стадион будет отвечать всем современным требованиям. Он станет веским аргументом в нашей заявке на проведение чемпионата Европы.

Уже в этом году Кузбасс примет Кубок России по дзюдо, а спортсмены национальной сборной приедут к нам для подготовки к Олимпиаде в Токио. Мы строим в Кузбассе спортивную инфраструктуру мирового уровня и готовы принимать крупнейшие соревнования», — написал Цивилёв в «Инстаграме».

Основной площадкой для соревнований должен стать многофункциональный спортивный комплекс «Кузбасс-Арена», строительство которого должно завершиться к июлю 2021 года.