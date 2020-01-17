Российский скелетонист Третьяков стал третьим на этапе КМ в Инсбруке

Россиянин Александр Третьяков завоевал бронзу на этапе Кубка мира по скелетону в Инсбруке (Австрия). Первое место занял латвиец Мартинс Дукурс, его время — 1 минута 44,50 секунды. Третьяков проиграл победителю 0,44 секунды. Серебряным призёром оказался Юн Сун Бин из Южной Кореи (+0,42).

Россиянин Никита Трегубов показал 13-й результат, Евгений Рукосуев — 15-й.

В общем зачёте Третьяков находится на второй строчке, набрав 1018 очков. Лидером является Дукурс (1047). На третьем месте идёт Юн Сун Бин (979).

Третьяков — олимпийский чемпион 2014 года. Помимо этого скелетонист является чемпионом мира, четырёхкратным серебряным и двукратным бронзовым призёром мировых первенств. Россиянин дважды в карьере выигрывал общий зачёт Кубка мира.