Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Российский скелетонист Третьяков стал третьим на этапе КМ в Инсбруке

Российский скелетонист Третьяков стал третьим на этапе КМ в Инсбруке
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянин Александр Третьяков завоевал бронзу на этапе Кубка мира по скелетону в Инсбруке (Австрия). Первое место занял латвиец Мартинс Дукурс, его время — 1 минута 44,50 секунды. Третьяков проиграл победителю 0,44 секунды. Серебряным призёром оказался Юн Сун Бин из Южной Кореи (+0,42).

Россиянин Никита Трегубов показал 13-й результат, Евгений Рукосуев — 15-й.

В общем зачёте Третьяков находится на второй строчке, набрав 1018 очков. Лидером является Дукурс (1047). На третьем месте идёт Юн Сун Бин (979).

Третьяков — олимпийский чемпион 2014 года. Помимо этого скелетонист является чемпионом мира, четырёхкратным серебряным и двукратным бронзовым призёром мировых первенств. Россиянин дважды в карьере выигрывал общий зачёт Кубка мира.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020