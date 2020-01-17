Кабалоев и Локьяев победили на чемпионате России по греко-римской борьбе

Виталий Кабалоев выиграл золото чемпионата России по греко-римской борьбе в весовой категории до 55 кг. Чемпион Европы 2019 года, действующий чемпион страны в финале соревнований в Новосибирске победил Эмина Сефершаева — 3:2.

Бронзовыми призёрами чемпионата России стали Иван Хлабыстов и Амаяк Осипов.

Жамболат Локьяев стал чемпионом России в весовой категории до 60 кг. В финале он оказался сильнее Артура Петросяна — 7:0. Бронзовыми призёрами стали Родион Саматов и Мингиян Семёнов.

Сегодня, 17 января, также определятся призёры в весовых категориях до 63 и 130 кг. Кроме того стали известны финалисты в категориях до 72, 77 и 97 кг.

Состав финальных пар

До 72 кг. Адам Курак — Магомед Ярбилов.

До 77 кг. Александр Чехиркин — Ислам Опиев.

До 97 кг. Александр Головин — Никита Мельников.