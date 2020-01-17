Сборная России после восьмого дня сохраняет лидерство в медальном зачёте юношеских ОИ
В восьмой день юношеских Олимпийских игр российские спортсмены завоевали две бронзовые медали. Соревнования проходят в Лозанне (Швейцария).
Обе награды были завоёваны в санном спорте: у женщин бронзовым призёром стала Диана Логинова, у мужчин в соревновании саней-двоек третий результат показали Михаил Карнаухов и Юрий Чирва.
После восьми дней соревнований российские спортсмены являются лидерами медального зачёта юношеских Игр, завоевав 19 наград — 5 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых. На второй строчке Швейцария (5-5-3), на третьей — Япония (4-2-1).
Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января. Официальная церемония открытия была проведена 9 января. В соревнованиях принимают участие спортсмены от 14 до 18 лет более чем из 70 стран.
Саночница Логинова завоевала бронзу юношеских Олимпийских игр
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