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Сборная России после восьмого дня сохраняет лидерство в медальном зачёте юношеских ОИ

Сборная России после восьмого дня сохраняет лидерство в медальном зачёте юношеских ОИ
Другие / Прочие виды спорта 0

В восьмой день юношеских Олимпийских игр российские спортсмены завоевали две бронзовые медали. Соревнования проходят в Лозанне (Швейцария).

Обе награды были завоёваны в санном спорте: у женщин бронзовым призёром стала Диана Логинова, у мужчин в соревновании саней-двоек третий результат показали Михаил Карнаухов и Юрий Чирва.

После восьми дней соревнований российские спортсмены являются лидерами медального зачёта юношеских Игр, завоевав 19 наград — 5 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых. На второй строчке Швейцария (5-5-3), на третьей — Япония (4-2-1).

Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января. Официальная церемония открытия была проведена 9 января. В соревнованиях принимают участие спортсмены от 14 до 18 лет более чем из 70 стран.

Саночница Логинова завоевала бронзу юношеских Олимпийских игр
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