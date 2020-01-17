МОК и МПК стали участниками процесса в CAS между РУСАДА и ВАДА

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) присоединились к процессу в Спортивном арбитражном суде (CAS) между РУСАДА и ВАДА в качестве третьей стороны.
«Цель этого присоединения — чтобы санкции были чётко ясны, не оставляли места для двойного толкования и могли применяться без каких-либо дополнительных процедур», — говорится в сообщении пресс-службы МПК.
9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. 24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА.
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