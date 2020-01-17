Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

МОК и МПК стали участниками процесса в CAS между РУСАДА и ВАДА

МОК и МПК стали участниками процесса в CAS между РУСАДА и ВАДА
Другие / Прочие виды спорта 0

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) присоединились к процессу в Спортивном арбитражном суде (CAS) между РУСАДА и ВАДА в качестве третьей стороны.

«Цель этого присоединения — чтобы санкции были чётко ясны, не оставляли места для двойного толкования и могли применяться без каких-либо дополнительных процедур», — говорится в сообщении пресс-службы МПК.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. 24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА.

ОКР уведомил о намерении вступить в спор РУСАДА и ВАДА
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020