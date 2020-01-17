Гроссмейстер Дубов обыграл Артемьева в шестом туре супертурнира в Вейк-ан-Зее

Две из семи партий шестого тура супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды) завершились победами одного шахматиста. Россиянин Даниил Дубов былыми фигурами переиграл соотечественника, Владислава Артемьева. Голландец Аниш Гири нанёс поражение белорусу Владиславу Ковалёву.

Лидеры, американец Уэсли Со и иранский гроссмейстер Алиреза Фируджа, разошлись миром с соперниками — поляком Яном-Кшиштофом Дудой и китайцем Юй Янъи.

Остальные три партии завершились вничью. Не выявили победителя норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана, нидерландец Йорден ван Форест и индиец Вишванатан Ананд, американец Джеффри Сюн и россиянин Никита Витюгов.

После шести туров в активе Со и Фируджи по 4 балла. На полочка отстают Форест, Каруана и Дубов.