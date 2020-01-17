Российские кёрлингисты сыграют с китайцами за путёвку на ЧМ-2020

Мужская сборная России по кёрлингу в заключительном матче кругового турнира на квалификационных соревнованиях чемпионата мира 2020 года проиграла команде Финляндии со счётом 7:12 (4:0, 0:3, 0:1, 0:2, 1:0, 0:2, 1:0, 1:0, 0:4).
Российскую команду на турнире, который проходит в Лохье (Финляндия), представляют Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Антон Калалб, Дмитрий Миронов и Алексей Тузов.
Сборная России, одержав пять побед в семи матчах, заняла второе место в круговом турнире и вышла в плей-офф квалификации. 18 января российские кёрлингисты встретятся с лидером соревнований — командой Китая. Победитель матча получит первую путёвку на чемпионат мира 2020 года. Проигравший в тот же день проведёт матч с командой, занявшей третье место в турнирной таблице. Это сборная Японии. На кону вновь будет стоять путёвка на первенство планеты.
Чемпионат мира по кёрлингу среди мужских команд 2020 года состоится с 28 марта по 5 апреля в Глазго (Шотландия).
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