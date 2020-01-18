Бывшая чемпионка мира по шахматам оценила шансы Горячкиной в матче с Цзюй Вэньцзюнь

12-й чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк прокомментировала ход матча за мировую шахматную корону среди женщин между россиянкой Александрой Горячкиной и китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. В 8-й партии из 12 россиянка одержала победу и вышла вперед — 4,5:3,5.
«Соперницы очень похожи друг на друга по стилю игры и по подходу к стратегии матча. Обе очень хорошо подготовлены теоретически и предпочитают спокойные позиции с минимальной долей риска. Однако соглашусь с теми, кто считает, что инициатива пока на стороне Александры. Складывается впечатление, что Цзюй Вэньцзюнь больше нервничает. Возможно, из-за этого она несколько раз принимала неверные решения. Также стоит отметить, что все партии очень затяжные, но это предсказуемо, поэтому всё решается в эндшпиле на последних ходах.
Перед решающими матчами во Владивостоке у меня есть два вопроса. Сможет ли Вэньцзюнь найти свою игру? И насколько у Александры хватит сил, чтобы продолжать играть так же убедительно и уверенно? Понятно, чем ближе окончание матча, тем меньше физических и эмоциональных ресурсов у обеих участниц. Партия — это только верхушка айсберга. Огромная работа идёт в течение всех дней матча, в том числе в выходные», — приводят слова Костенюк «Известия».
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