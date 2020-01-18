Кулижников и Фаткулина — в составе конькобежной сборной России на ЧМ в Солт-Лейк-Сити

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева сообщила, что стал известен состав российской сборной на чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который состоится с 13 по 16 февраля в Солт-Лейк-Сити (США).
За российскую команду выступят 17 спортсменов. В состав мужской команды вошли Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Даниил Беляев, Сергей Трофимов, Денис Юсков, Данила Семериков, Александр Румянцев и Руслан Захаров.
В женской сборной России оказались Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Екатерина Шихова, Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина, Наталья Воронина и Елена Сохрякова, информирует ТАСС.
На чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который состоялся в 2019 году в Германии, сборная России завоевала 11 медалей (одна золотая, 10 бронзовых).
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