Загитова опубликовала фрагмент тренировки на родном катке

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, возобновившая активные тренировки после выступлений в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», опубликовала фрагмент со своих занятий на льду. Она поделилась видео, на котором исполняет каскад тройной лутц — тройной риттбергер.



Спортсменка 1 февраля выступит в шоу чемпионов, которое пройдёт на льду природного озера в парк-отеле «Доброград» во Владимирской области. Кроме того, она примет участие в программе Art on ice в Швейцарии.

Видео доступно на «Чемпионате».



13 декабря 17-летняя Загитова в прямом эфире объявила о решении приостановить выступления в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок. Из-за комментариев к этой новости разгорелся скандал с участием команды Этери Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.



Алина — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира (2019) и Европы (2018), серебряный призёр чемпионата Европы (2019). Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров (2017). Чемпионка России (2018).