Российская лыжница Непряева — вторая в гонке на 10 км на этапе КМ в Нове-Место
Норвежка Терезе Йохауг выиграла гонку на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Она преодолела дистанцию за 23 минуты 51,6 секунды.
Второй стала россиянка Наталья Непряева. Она уступила Йохауг 32,7 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялась ещё одна представительница Норвегии — Хейди Венг (+40,3).
Лыжные гонки. Кубок мира. Седьмой этап. Нове-Место, Чехия
Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 23.51,6
2. Наталья Непряева (Россия) — +32,7
3. Хейди Венг (Норвегия) — +40,3...
25. Христина Мацокина (Россия) — +1.49,5…
29. Екатерина Смирнова (Россия) — +2.02,4…
38. Нина Дуботолкина (Россия) — +2.17,2…
45. Анна Жеребятьева (Россия) — +2.37,6…
50. Лидия Дуркина (Россия) — +2.54,1.
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