Российская лыжница Непряева — вторая в гонке на 10 км на этапе КМ в Нове-Место

Норвежка Терезе Йохауг выиграла гонку на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Она преодолела дистанцию за 23 минуты 51,6 секунды.



Второй стала россиянка Наталья Непряева. Она уступила Йохауг 32,7 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялась ещё одна представительница Норвегии — Хейди Венг (+40,3).



Лыжные гонки. Кубок мира. Седьмой этап. Нове-Место, Чехия

Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль



1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 23.51,6

2. Наталья Непряева (Россия) — +32,7

3. Хейди Венг (Норвегия) — +40,3...

25. Христина Мацокина (Россия) — +1.49,5…

29. Екатерина Смирнова (Россия) — +2.02,4…

38. Нина Дуботолкина (Россия) — +2.17,2…

45. Анна Жеребятьева (Россия) — +2.37,6…

50. Лидия Дуркина (Россия) — +2.54,1.