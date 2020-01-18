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Бородавко: первое место Йохауг уже не обсуждается

Бородавко: первое место Йохауг уже не обсуждается
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал итоги индивидуальной гонки на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), где Наталья Непряева заняла второе место. Победу одержала норвежка Терезе Йохауг. Бронзовая награда досталась её соотечественнице Хейди Венг.

«Уже не обсуждается первое место Терезе Йохауг, она на сегодняшний день сильнейшая гонщица. В борьбе за второе место была серьёзная конкуренция между Венг, Непряевой и Эстберг. Наталья сумела пройти финиш достаточно мощно и занять второе место. Сегодняшняя гонка показала, что Наталья продуктивно провела время после «Тур де Ски», где стала второй в общем зачёте», — приводит слова Бородавко «Р-спорт».

Российская лыжница Непряева — вторая в гонке на 10 км на этапе КМ в Нове-Место
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