Мужская сборная России по кёрлингу проиграла Китаю в матче плей-офф отбора ЧМ-2020

Российские кёрлингисты уступили команде Китая и не смогли завоевать первую из двух оставшихся путёвок на чемпионат мира 2020 года, которые разыгрываются на квалификационном турнире в Финляндии.

Встреча закончилась со счётом 10:5 в пользу китайской сборной. За российскую команду на турнире выступают Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Антон Калалб, Дмитрий Миронов и Алексей Тузов.

Сегодня, 18 января, россияне проведут матч с командой, занявшей третье место в турнирной таблице. Это сборная Японии. На кону вновь будет стоять путёвка на чемпионат мира. Чтобы квалифицироваться на первенство планеты, сборной России нужна победа.

Чемпионат мира по кёрлингу среди мужских команд 2020 года состоится с 28 марта по 5 апреля в Глазго (Шотландия).