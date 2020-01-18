Россиянка Иванова завоевала золото на чемпионате Европы по санному спорту в Норвегии

Россиянка Татьяна Иванова одержала победу на чемпионате Европы по санному спорту. Соревнования проходят в Лиллехаммере (Норвегия).
Серебро завоевала представительница Германии Юлия Таубиц, бронзу завоевала ещё одна россиянка Виктория Демченко.
Чемпионат Европы завершится завтра, 19 января.
На ЧЕ в Лиллехаммере принимают участие 15 российских спортсменов. Разыгрываются четыре комплекта наград. В состав женской сборной России вошли Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Олеся Михайленко и Екатерина Катникова. У мужчин выступят Семён Павличенко, Роман Репилов, Александр Горбацевич, Степан Фёдоров и Максим Аравин. В соревнованиях экипажей мужских саней-двоек будут соревноваться дуэты Всеволод Кашкин/Константин Коршунов, Владислав Южаков/Юрий Прохоров и Александр Денисьев/Владислав Антонов.
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