Россиянка Иванова завоевала золото на чемпионате Европы по санному спорту в Норвегии

Россиянка Татьяна Иванова одержала победу на чемпионате Европы по санному спорту. Соревнования проходят в Лиллехаммере (Норвегия).

Серебро завоевала представительница Германии Юлия Таубиц, бронзу завоевала ещё одна россиянка Виктория Демченко.

Чемпионат Европы завершится завтра, 19 января.

На ЧЕ в Лиллехаммере принимают участие 15 российских спортсменов. Разыгрываются четыре комплекта наград. В состав женской сборной России вошли Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Олеся Михайленко и Екатерина Катникова. У мужчин выступят Семён Павличенко, Роман Репилов, Александр Горбацевич, Степан Фёдоров и Максим Аравин. В соревнованиях экипажей мужских саней-двоек будут соревноваться дуэты Всеволод Кашкин/Константин Коршунов, Владислав Южаков/Юрий Прохоров и Александр Денисьев/Владислав Антонов.