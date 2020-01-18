Пловчиха Фесикова завоевала серебряную медаль на этапе Серии чемпионов в Китае

Российская пловчиха Анастасия Фесикова стала второй на дистанции 50 м на спине на втором этапе Серии чемпионов. Соревнования проходят в Пекине (Китай).

В финальном заплыве Фесикова преодолела дистанцию за 27,90 секунды. Победу одержала китаянка Лю Сян (27,58). Третье место заняла Кира Туссен из Нидерландов (28,22).

На дистанции 400 м вольным стилем россиянка Анна Егорова показала третий результат.

Серия чемпионов была учреждена Международной федерацией плавания в минувшем сезоне. Этап в Пекине завершится завтра, 19 января. Первый этап турнира прошёл в Шэньчжэне (Китай) 14–15 января.

Плавание. Серия чемпионов. Второй этап. Пекин, Китай

Женщины. Спина. 50 м



1. Лю Сян (Китай) — 27,58

2. Анастасия Фесикова (Россия) — +0,32

3. Кира Туссен (Нидерланды) — +0,64.