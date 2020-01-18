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Вяльбе — о золоте Большунова и серебре Непряевой: ещё один прекрасный, замечательный день

Вяльбе — о золоте Большунова и серебре Непряевой: ещё один прекрасный, замечательный день
Другие / Лыжный спорт 0

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала успешное выступление россиян в гонках с раздельным стартом на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Александр Большунов выиграл соревнования у мужчин, а Наталья Непряева стала второй у женщин.

«Ещё один прекрасный и замечательный день. Саня и Наталья очень хорошо подготовились к гонке. Могу сказать, что в целом мужчины хорошо выступили. О женщинах мы понимаем, что они пока что слабенькие, тем более там много молодежи. Наташка сегодня превзошла себя, такой замечательный финиш, молодец», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

Завтра, 19 января, в Нове-Место пройдут мужская и женская гонки преследования классическим стилем.

Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Нове-Место
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