Трусова показала коллекцию наград. Фото

Российская фигуристка Александра Трусова показала свои медали. 15-летняя спортсменка опубликовала забавное фото на своей странице в «Инстаграме».
Трусова в этом сезоне выиграла два этапа Гран-при — в Канаде и России. В финале Гран-при, который проходил в Турине (Италия), Трусова стала третьей. На чемпионате России в Красноярске Александра также поднялась на третью ступень пьедестала почёта. Спортсменка допустила ряд ошибок в произвольной программе. Александра справилась только с одним из пяти заявленных четверных прыжков, исполнив четверной тулуп в каскаде во второй половине программы.
Трусова — бронзовый призёр финала Гран-при, серебряный и бронзовый призёр чемпионата России. Двукратная чемпионка мира среди юниоров, победитель и серебряный призёр финалов юниорского Гран-при.
Александра примет участие в чемпионате Европы, который пройдёт в Граце (Австрия) с 22 по 26 января.
Запись доступна на странице Трусовой в «Инстаграме».
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