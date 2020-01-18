Бородавко: Большунов сумел победить не только соперников, но и сильный снег

Юрий Бородавко, тренер российского лыжника Александра Большунова, выразил мнение, что его подопечный смог одержать победу в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) вопреки тяжёлым погодным условиям.

Второе место занял финн Ийво Нисканен. Бронзу завоевал представитель Норвегии Сьюр Рёте.

«Очень рады успеху Александра, тем более что победа достигнута на дистанции коньковым стилем. Сегодня из-за погоды Большунову пришлось очень непросто. Шёл сильный снег, трасса была очень мягкой, и у нашего тяжёлого спортсмена это вызывало дополнительные трудности. Но он сегодня сумел победить не только соперников, но и погоду и добился заслуженного успеха», — цитирует Бородавко ТАСС.

Этап Кубка мира в Нове-Место завершится завтра, 19 января.