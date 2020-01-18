Уайлд и Соболева — призёры этапа КМ в Рогле в параллельном гигантском слаломе

Двукратный олимпийский чемпион российский сноубордист Вик Уайлд стал бронзовым призёром этапа Кубка мира, который прошел в Рогле (Словения), в параллельном гигантском слаломе.

В малом финале за третье место Уайлд одержал победу над соотечественником Дмитрием Логиновым. В большом финале итальянец Эдвин Коратти опередил соотечественника Роланда Фишналлера.

В соревнованиях у женщин россиянка Наталья Соболева также выиграла бронзовую медаль, в малом финале опередив австрийку Даниэлу Ульбинг. Золото этапа Кубка мира в Рогле завоевала представительница Чехии Эстер Ледецка, серебро — у немки Рамоны Хофмайстер.

Следующий этап Кубка мира по сноуборду в параллельном гигантском слаломе пройдёт 25 января в Пьянкавальо (Италия).