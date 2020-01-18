«Я папа». Лыжник Устюгов познакомился с новорождённой дочерью

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов перед отъездом на сборы успел впервые увидеть свою новорождённую дочь Киру. Девочка появилась на свет накануне вечером. Вес малышки — 3,260 кг, рост — 51 см.
В качестве подарка молодой отец принёс дочке кофточку с надписью «Ustiugov baby».
«Я папа. Сегодня впервые взял дочку на ручки. Скоро выезжаю на сборы. Всем большое спасибо за поздравления, очень-очень приятно», — написал Устюгов на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Сергея Устюгова.
На недавно завершившейся многодневке «Тур де Ски» — 2020 года 27-летний Устюгов Сергей занял второе место в общем зачёте. Жена Устюгова — чемпионка мира по лыжным гонкам среди юниорок член сборной России Елена Соболева. Спортсмены отпраздновали свадьбу 10 августа 2019 года.
Устюгов пропускает проходящий в эти выходные этап Кубка мира в Нове-Место по состоянию здоровья.
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