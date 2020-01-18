Сборная России опустилась на второе место в общекомандном зачёте юношеской Олимпиады

Сборная России завоевала одну медаль в девятый соревновательный день III зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне (Швейцария). Её обладателем стал саночник Павел Репилов, выигравший серебро. Павел является младшим братом призёра чемпионатов мира и Европы, обладателя Кубка мира по санному спорту – 2016/17 Романа Репилова.

На счету сборной России после девяти дней соревнований 20 медалей — пять золотых, девять серебряных и шесть бронзовых. Это второй результат. На первом месте — команда Швейцарии, на её счету 15 наград (6, 5, 4), на третьем месте — сборная Японии, завоевав 8 медалей различного достоинства (4, 3, 1). По общему числу наград первые – россияне (20), вторые – швейцарцы (15), третьи – шведы (10).

Третьи юношеские Олимпийские игры проходят в Лозанне (Швейцария) с 9 по 22 января 2020 года.