Сборная России опустилась на второе место в общекомандном зачёте юношеской Олимпиады

Сборная России завоевала одну медаль в девятый соревновательный день III зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне (Швейцария). Её обладателем стал саночник Павел Репилов, выигравший серебро. Павел является младшим братом призёра чемпионатов мира и Европы, обладателя Кубка мира по санному спорту – 2016/17 Романа Репилова.
На счету сборной России после девяти дней соревнований 20 медалей — пять золотых, девять серебряных и шесть бронзовых. Это второй результат. На первом месте — команда Швейцарии, на её счету 15 наград (6, 5, 4), на третьем месте — сборная Японии, завоевав 8 медалей различного достоинства (4, 3, 1). По общему числу наград первые – россияне (20), вторые – швейцарцы (15), третьи – шведы (10).
Третьи юношеские Олимпийские игры проходят в Лозанне (Швейцария) с 9 по 22 января 2020 года.
- 18 января 2020
-
20:43
-
19:53
-
19:12
-
18:42
-
18:20
-
16:59
-
16:53
-
16:38
-
16:28
-
16:14
-
16:12
-
15:23
-
15:14
-
14:33
-
14:30
-
13:45
-
13:37
-
13:31
-
13:14
-
12:54
-
11:30
-
10:57
-
10:04
-
00:38
- 17 января 2020
-
23:48
-
23:41
-
23:31
-
22:40
-
20:46
-
20:33
-
19:12
-
18:51
-
17:36
-
16:51
-
16:29