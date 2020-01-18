В России может появиться ещё один легкоатлет с бессрочным допуском на соревнования

В 2020 году в России может появиться ещё один легкоатлет с бессрочным разрешением на выступление в международных соревнованиях. Такое из россиян есть только у прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, которая живёт и тренируется в США.

Копьеметатель Илья Тузов в 2015 году выиграл Европейский юношеский Олимпийский фестиваль. Но после отстранения российской федерации не мог получить от IAAF допуск на соревнования, так как не входил даже в российский пул тестирования по причине отсутствия значительных результатов. В 2017 году юноша завязал со спортом и уехал учиться в Финляндию. В 2018-м он пришёл в зал объединения легкоатлетов Ювяскюля и возобновил тренировки. Осенью 2019 года Центр спортивной этики Финляндии (SUEK) принял Тузова в тестовый пул в порядке исключения. Спортсмен успешно сдал две пробы. Если третий тест тоже будет чистым, Тузов сможет получить разрешение на участие в соревнованиях в 2020 году.

«Очень странно, когда к вам в дом приходит какой-то финн, говорящий только по-фински, и сообщает: «Привет! Это допинг-контроль». Во второй раз они пришли в девять вечера, посидели со мной над домашними заданиями, а потом взяли у меня пробу. Нужно пройти ещё один тест, но я пока не знаю когда. Тесты всегда проводят неожиданно. Сейчас я спортсмен объединения легкоатлетов Ювяскюля, но я смогу тренироваться и в России, если захочу. Сейчас у меня появилась мотивация опять принимать участие в соревнованиях, ещё год назад этого не было», — приводит слова Тузова YLE.