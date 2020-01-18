Казанский «Зенит» на тай-брейке уступил «Ястшембски» в матче Лиги чемпионов

Волейболисты казанского «Зенита» на своей площадке уступили польскому «Ястшембски» в перенесённом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Хозяева проиграли гостям со счётом 2:3 (25:18, 16:25, 25:20, 22:25, 14:16).
Самым результативным игроком матча стал Цветан Соколов, принесший «Зениту» 22 очка. По 18 баллов в активе Максима Михайлова и Эрвина Нгапета. Три эйса подал Андрей Сурмачевский.
Это второе поражение «Зенита» в трёх матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Напомним, что бельгийскому «Греньярду» казанский клуб также уступил на тай-брейке.
После окончания первого круга группового этапа соревнований «Зенит» занимает третье место в подгруппе С. «Ястшембски», выигравший все три матча, лидирует.
В матче 4-го тура, 29 января, «Зенит» примет на своей площадке «Греньярд».
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
Группа С. Перенесённый матч 1-го тура
«Зенит» (Казань) – «Ястшембски» (Польша) — 2:3 (25:18, 16:25, 25:20, 22:25, 14:16).
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