Казанский «Зенит» на тай-брейке уступил «Ястшембски» в матче Лиги чемпионов

Волейболисты казанского «Зенита» на своей площадке уступили польскому «Ястшембски» в перенесённом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Хозяева проиграли гостям со счётом 2:3 (25:18, 16:25, 25:20, 22:25, 14:16).

Самым результативным игроком матча стал Цветан Соколов, принесший «Зениту» 22 очка. По 18 баллов в активе Максима Михайлова и Эрвина Нгапета. Три эйса подал Андрей Сурмачевский.

Это второе поражение «Зенита» в трёх матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Напомним, что бельгийскому «Греньярду» казанский клуб также уступил на тай-брейке.

После окончания первого круга группового этапа соревнований «Зенит» занимает третье место в подгруппе С. «Ястшембски», выигравший все три матча, лидирует.

В матче 4-го тура, 29 января, «Зенит» примет на своей площадке «Греньярд».

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины

Группа С. Перенесённый матч 1-го тура

«Зенит» (Казань) – «Ястшембски» (Польша) — 2:3 (25:18, 16:25, 25:20, 22:25, 14:16).