Шубенков — о решении UKAD не отдавать ВАДА пробы Фараха: а чё, так можно было?

Чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы в беге на 110 м с барьерами российский легкоатлет Сергей Шубенков выразил недоумение по поводу действий Антидопингового агентства Великобритании (UKAD).
UKAD не намерено отдавать Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) хранящиеся пробы мочи и крови Мо Фараха для расследования, касающегося спортсменов, подготовленных бывшим тренером бегуна Альберто Салазаром. Экс-наставник Фараха был дисквалифицирован на четыре года в США за нарушение антидопинговых правил. UKAD также отклонило просьбу передать образцы Фараха для расследования в Антидопинговое агентство США, когда Салазар подал апелляцию на дисквалификацию.
«А чё, так можно было?» — написал Шубенков на своей странице в «Твиттере», прокомментировав ссылку на статью The Telegraph о UKAD и Фарахе.
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