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Российские ватерполисты сыграют с Грузией в 1/8 финала ЧЕ-2020

Российские ватерполисты сыграют с Грузией в 1/8 финала ЧЕ-2020
Другие / Водные виды спорта 0

Мужская сборная России по водному поло вышла в плей-офф чемпионата Европы. Это стало известно после победы команды Сербии над голландскими ватерполистами со счётом 11:4.

Сборная Сербии, выиграв три матча из трёх, заняла первое место в группе B. Россияне, румыны и голландцы, одержавшие по одной победе, набрали по три очка. По дополнительным показателям (лучшая разница забитых и пропущенных мячей) в 1/8 финала вышли сборные России и Румынии. Сербские ватерполисты напрямую вышли в четвертьфинал.

За выход в четвертьфинал российские ватерполисты сыграют с командой Грузии, занявшей третье место в группе D благодаря победе над сборной Франции. Встреча пройдёт 20 января. Победитель этого матча сыграет с командой Венгрии, ставшей лучшей в группе С.

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