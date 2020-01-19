Российские ватерполисты сыграют с Грузией в 1/8 финала ЧЕ-2020
Мужская сборная России по водному поло вышла в плей-офф чемпионата Европы. Это стало известно после победы команды Сербии над голландскими ватерполистами со счётом 11:4.
Сборная Сербии, выиграв три матча из трёх, заняла первое место в группе B. Россияне, румыны и голландцы, одержавшие по одной победе, набрали по три очка. По дополнительным показателям (лучшая разница забитых и пропущенных мячей) в 1/8 финала вышли сборные России и Румынии. Сербские ватерполисты напрямую вышли в четвертьфинал.
За выход в четвертьфинал российские ватерполисты сыграют с командой Грузии, занявшей третье место в группе D благодаря победе над сборной Франции. Встреча пройдёт 20 января. Победитель этого матча сыграет с командой Венгрии, ставшей лучшей в группе С.
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