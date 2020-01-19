Вербов — о поражении «Зенита» в ЛЧ: проигрывать, имея такое преимущество, обидно втройне

Старший тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал обидное домашнее поражение на тай-брейке от польского клуба «Ястшембски» в матче Лиги чемпионов. Хозяева в пятом сете вели 14:9, но проиграли 14:16.
«Проигрывать, когда имеешь такое преимущество, обидно даже не вдвойне, а втройне. Нужно будет разобраться, потому что это не первый случай. Такая же ситуация была в прошлом сезоне с „Мачератой“: 14:9 — и мы не можем закончить матч. Обидно, что мы были в самой сильной расстановке с тремя нападающими на линии и ничего не смогли сделать.
Нужно отдать должное сопернику — они не позволили нам добить мяч, сделав 4 сумасшедших сейва в защите. Но все запомнят счёт 14:9 на табло, а не то, как играл соперник. Поляки — молодцы. Они могли бы уже опустить голову и готовиться к следующему матчу. Но вышел человек, подал семь подач, рисковал по максимуму, не сделав ни одной ошибки. Это уровень команды, её морально-волевых качеств.
Не могу обвинить ребят в нежелании, они не расслабились. Все играли на максимуме до счёта 14:9. Может, была моя ошибка, когда нужно было взять челлендж при атаке их диагонального с задней линии. Не хотелось этого делать, так как Михайлов атаковал на одном блоке. Это был спорный момент.
Наверное, большой игровой перерыв, с одной стороны, для нас сыграл злую шутку, но это не причина проигрыша, не отговорка. Нам немного не хватило. Будем разбираться в причинах», — приводит слова Вербова «Татар-информ».
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