Чакветадзе и Ожаев стали чемпионами России по греко-римской борьбе

В Новосибирске продолжается чемпионат России по греко-римской борьбе. Сегодня стали известны обладатели трёх золотых медалей. В весовой категории до 87 кг золотую медаль завоевал Давит Чакветадзе, который в решающей схватке оказался сильнее Александра Комарова — 4:2. Бронзовые медали достались Артуру Сокурову и Ваагу Марганяну.
В весовой категории до 82 кг победу праздновал Шамиль Ожаев, победивший в финале Руслана Варданяна со счётом 6:2. Бронза досталась Руслану Гусейнову и Дмитрию Джиоеву.
В весовой категории до 67 кг чемпионом России стал Назир Абдулаев, одолевший в решающей схватке Алена Мирзояна — 6:5. Бронза — у Ислам-Бека Альбиева и Азамата Ахмедова.
Греко-римская борьба. Чемпионат России. Новосибирск
До 67 кг
1. Назир Абдулаев
2. Ален Мирзоян
3. Ислам-Бека Альбиев и Азамат Ахмедов.
До 82 кг
1. Шамиль Ожаев
2. Руслан Варданян
3. Руслан Гусейнов и Дмитрий Джиоев.
До 87 кг
1. Давит Чакветадзе
2. Александр Комаров
3. Артур Сокуров и Вааг Марганян.
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