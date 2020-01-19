Чакветадзе и Ожаев стали чемпионами России по греко-римской борьбе

В Новосибирске продолжается чемпионат России по греко-римской борьбе. Сегодня стали известны обладатели трёх золотых медалей. В весовой категории до 87 кг золотую медаль завоевал Давит Чакветадзе, который в решающей схватке оказался сильнее Александра Комарова — 4:2. Бронзовые медали достались Артуру Сокурову и Ваагу Марганяну.



В весовой категории до 82 кг победу праздновал Шамиль Ожаев, победивший в финале Руслана Варданяна со счётом 6:2. Бронза досталась Руслану Гусейнову и Дмитрию Джиоеву.



В весовой категории до 67 кг чемпионом России стал Назир Абдулаев, одолевший в решающей схватке Алена Мирзояна — 6:5. Бронза — у Ислам-Бека Альбиева и Азамата Ахмедова.

Греко-римская борьба. Чемпионат России. Новосибирск



До 67 кг



1. Назир Абдулаев

2. Ален Мирзоян

3. Ислам-Бека Альбиев и Азамат Ахмедов.



До 82 кг



1. Шамиль Ожаев

2. Руслан Варданян

3. Руслан Гусейнов и Дмитрий Джиоев.



До 87 кг



1. Давит Чакветадзе

2. Александр Комаров

3. Артур Сокуров и Вааг Марганян.