Лыжные гонки, Кубок мира, мужчины: прямая трансляция пасьюта состоится на Первом канале

Сегодня, 19 января, на седьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Нове-Место (Чехия) состоятся два пасьюта классическим стилем. Трансляцию соревнований у мужчин в прямом эфире будет вести Первый канал. Начало в — 14:55 мск.



Первым гонку преследования у мужчин начнёт победитель спринта и обладатель «жёлтой майки» россиянин Александр Большунов. Вторым стартует представитель Финляндии Ийво Нисканен, третьим — норвежец Сьюр Рёте, четвёртым — Андрей Мельниченко.



Идущий вторым в генеральной классификации Кубка мира норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо уйдёт на дистанцию седьмым.

Перед гонкой преследования в активе Большунова 1181 очко. Клебо уступает россиянину 139 баллов. На третьем месте — Сергей Устюгов (845), он пропускает этап в Нове-Место.