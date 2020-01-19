Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Горячкина уступила Цзюй Вэньцзюнь в девятой партии за звание чемпионки мира по шахматам

Горячкина уступила Цзюй Вэньцзюнь в девятой партии за звание чемпионки мира по шахматам
Другие / Шахматы 0

Россиянка Александра Горячкина чёрными фигурами уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь в девятой партии матча за звание чемпионки мира по шахматам.

Партия завершилась после 62-го хода. Общий счёт в противостояния сравнялся — 4,5-4,5. Десятая партия, в которой Горячкина будет играть белыми фигурами, состоится 20 января.

Первые три партии завершились ничейным результатом, в четвертой победа досталась китайской шахматистке, в пятой сильнее оказалась россиянка, в шестой и седьмой спортсменки снова не смогли выявить победителя, после чего они обменялись победами.

Матч за женскую мировую шахматную корону состоит из 12 партий. Согласно регламенту, они пройдут с 5 по 24 января. Первые шесть были сыграны в Шанхае (Китай). После этого спортсменки переехали в Россию. С 16 по 24 января во Владивостоке им предстоит провести заключительные партии в споре за чемпионский титул.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020