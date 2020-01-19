Горячкина уступила Цзюй Вэньцзюнь в девятой партии за звание чемпионки мира по шахматам

Россиянка Александра Горячкина чёрными фигурами уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь в девятой партии матча за звание чемпионки мира по шахматам.



Партия завершилась после 62-го хода. Общий счёт в противостояния сравнялся — 4,5-4,5. Десятая партия, в которой Горячкина будет играть белыми фигурами, состоится 20 января.



Первые три партии завершились ничейным результатом, в четвертой победа досталась китайской шахматистке, в пятой сильнее оказалась россиянка, в шестой и седьмой спортсменки снова не смогли выявить победителя, после чего они обменялись победами.



Матч за женскую мировую шахматную корону состоит из 12 партий. Согласно регламенту, они пройдут с 5 по 24 января. Первые шесть были сыграны в Шанхае (Китай). После этого спортсменки переехали в Россию. С 16 по 24 января во Владивостоке им предстоит провести заключительные партии в споре за чемпионский титул.