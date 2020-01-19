Йохауг выиграла гонку преследования на этапе КМ в Нове-Место, Непряева — вторая

Норвежка Терезе Йохауг выиграла гонку преследования на 10 км классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Она преодолела дистанцию за 26 минут 49,7 секунды.



Второй стала россиянка Наталья Непряева. Она уступила Йохауг 1 минуту 4,8 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялась ещё одна представительница Норвегии — Ингвильд Флугстад Эстберг (+1.40,3). Она на мгновение опередила соотечественницу, Хейди Венг. Для определения обладательницы бронзовой награды потребовался фотофиниш.



Лыжные гонки. Кубок мира. Седьмой этап. Нове-Место, Чехия

Женщины. Гонка преследования 10 км. Классический стиль



1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 26.49,7

2. Наталья Непряева (Россия) — +1.04,8

3. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +1.06,0

4. Хейди Венг (Норвегия) — +1.06,0.