Йохауг выиграла гонку преследования на этапе КМ в Нове-Место, Непряева — вторая

Норвежка Терезе Йохауг выиграла гонку преследования на 10 км классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Она преодолела дистанцию за 26 минут 49,7 секунды.
Второй стала россиянка Наталья Непряева. Она уступила Йохауг 1 минуту 4,8 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялась ещё одна представительница Норвегии — Ингвильд Флугстад Эстберг (+1.40,3). Она на мгновение опередила соотечественницу, Хейди Венг. Для определения обладательницы бронзовой награды потребовался фотофиниш.
Лыжные гонки. Кубок мира. Седьмой этап. Нове-Место, Чехия
Женщины. Гонка преследования 10 км. Классический стиль
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 26.49,7
2. Наталья Непряева (Россия) — +1.04,8
3. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +1.06,0
4. Хейди Венг (Норвегия) — +1.06,0.
- 19 января 2020
-
14:57
-
14:35
-
13:44
-
13:28
-
12:53
-
12:37
-
12:21
-
11:43
-
10:58
-
10:27
-
10:17
-
09:28
-
00:42
-
00:22
- 18 января 2020
-
23:22
-
22:50
-
22:21
-
21:59
-
21:33
-
20:43
-
19:53
-
19:12
-
18:42
-
18:20
-
16:59
-
16:53
-
16:38
-
16:28
-
16:14
-
16:12
-
15:23
-
15:14
-
14:33
-
14:30
-
13:45