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Йохауг выиграла гонку преследования на этапе КМ в Нове-Место, Непряева — вторая

Йохауг выиграла гонку преследования на этапе КМ в Нове-Место, Непряева — вторая
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежка Терезе Йохауг выиграла гонку преследования на 10 км классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Она преодолела дистанцию за 26 минут 49,7 секунды.

Второй стала россиянка Наталья Непряева. Она уступила Йохауг 1 минуту 4,8 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялась ещё одна представительница Норвегии — Ингвильд Флугстад Эстберг (+1.40,3). Она на мгновение опередила соотечественницу, Хейди Венг. Для определения обладательницы бронзовой награды потребовался фотофиниш.

Лыжные гонки. Кубок мира. Седьмой этап. Нове-Место, Чехия
Женщины. Гонка преследования 10 км. Классический стиль

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 26.49,7
2. Наталья Непряева (Россия) — +1.04,8
3. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +1.06,0
4. Хейди Венг (Норвегия) — +1.06,0.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Этап 7, Нове-Место, Чехия
Женщины. Гонка преследования 10 км. Классический стиль
19 января 2020, воскресенье. 13:10 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
26:49.7
2
Наталья Непряева
Россия
+1:04.8
3
Ингвильд Флугстад Эстберг
Норвегия
+1:06.0
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