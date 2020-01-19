Российский саночник Павличенко завоевал серебро на чемпионате Европы, у Репилова — бронза

Российские саночники Семён Павличенко и Роман Репилов завоевали серебряную и бронзовую награды на чемпионате Европы в Лиллехаммере (Норвегия). Соревнования прошли в рамках этапа Кубка мира.

Победу одержал итальянец Доминик Фишналлер. Его итоговое время прохождения трассы составило 1 минуту 37,737 секунды. Павличенко уступил ему 0,174 секунды. Репилов проиграл итальянскому саночнику 0,228 секунды.



Санный спорт. Чемпионат Европы. Лиллехаммер, Норвегия

Мужчины. Итоговое положение



1. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.37,737

2. Семён Павличенко (Россия) — +0,174

3. Роман Репилов (Россия) — +0,228...

5. Александр Горбацевич (Россия) — +0,660..

7. Степан Фёдоров (Россия) — +0,703...

13. Максим Аравин (Россия) — +1,079.