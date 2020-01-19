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Российский саночник Павличенко завоевал серебро на чемпионате Европы, у Репилова — бронза

Российский саночник Павличенко завоевал серебро на чемпионате Европы, у Репилова — бронза
Другие / Прочие виды спорта 0

Российские саночники Семён Павличенко и Роман Репилов завоевали серебряную и бронзовую награды на чемпионате Европы в Лиллехаммере (Норвегия). Соревнования прошли в рамках этапа Кубка мира.

Победу одержал итальянец Доминик Фишналлер. Его итоговое время прохождения трассы составило 1 минуту 37,737 секунды. Павличенко уступил ему 0,174 секунды. Репилов проиграл итальянскому саночнику 0,228 секунды.

Санный спорт. Чемпионат Европы. Лиллехаммер, Норвегия
Мужчины. Итоговое положение

1. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.37,737
2. Семён Павличенко (Россия) — +0,174
3. Роман Репилов (Россия) — +0,228...
5. Александр Горбацевич (Россия) — +0,660..
7. Степан Фёдоров (Россия) — +0,703...
13. Максим Аравин (Россия) — +1,079.

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