Российский саночник Павличенко завоевал серебро на чемпионате Европы, у Репилова — бронза
Российские саночники Семён Павличенко и Роман Репилов завоевали серебряную и бронзовую награды на чемпионате Европы в Лиллехаммере (Норвегия). Соревнования прошли в рамках этапа Кубка мира.
Победу одержал итальянец Доминик Фишналлер. Его итоговое время прохождения трассы составило 1 минуту 37,737 секунды. Павличенко уступил ему 0,174 секунды. Репилов проиграл итальянскому саночнику 0,228 секунды.
Санный спорт. Чемпионат Европы. Лиллехаммер, Норвегия
Мужчины. Итоговое положение
1. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.37,737
2. Семён Павличенко (Россия) — +0,174
3. Роман Репилов (Россия) — +0,228...
5. Александр Горбацевич (Россия) — +0,660..
7. Степан Фёдоров (Россия) — +0,703...
13. Максим Аравин (Россия) — +1,079.
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