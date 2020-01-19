Вяльбе: горжусь, что у нас такая сильная команда, и всё ещё у них впереди

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала итоги гонки преследования на 15 км классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), где Александр Большунов одержал победу, а Андрей Мельниченко показал шестой результат.
«Дорогие друзья, поздравляю вас с очередной победой. В окружении этих прекрасных норвежских соперников Александр Большунов будет стоять на первой ступени пьедестала почёта. А Мельниченко — респект и уважуха, он тоже порадовал, и для него шестое место — это замечательно. Горжусь, что у нас такая сильная команда. Они достаточно опытные, но в то же время молодые, и всё ещё у них впереди», — сказала Вяльбе в эфире Первого канала.
Вторым в гонке преследования финишировал представитель Норвегии Йоханнес Хёсфлот Клебо. Он уступил Большунову 46,7 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялся норвежец Симен Хегстад Крюгер (+47,2).
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