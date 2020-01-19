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Шведский лыжник вылетел с трассы и застрял в сугробе. Фото

Шведский лыжник вылетел с трассы и застрял в сугробе. Фото
Другие / Лыжный спорт 0

Неприятный инцидент произошёл со шведским лыжником Йенсом Бурманом во время гонки преследования на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Спортсмен не удержался на скоростном спуске, вылетел за пределы трассы и застрял в сугробе.

Несмотря на происшествие, швед смог закончить гонку. Он финишировал 34-м.

Фото: Первый канал

Победу в гонке преследования на 15 км классическим стилем одержал российский лыжник Александр Большунов. Он преодолел дистанцию за 37 минут 1,3 секунды. Вторым финишировал представитель Норвегии Йоханнес Хёсфлот Клебо. Он уступил Большунову 46,7 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялся норвежец Симен Хегстад Крюгер (+47,2).

Благодаря триумфу Большунов упрочил лидерство в общем зачёте Кубка мира.

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