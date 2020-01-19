Горнолыжник Хорошилов завоевал бронзу в слаломе на этапе КМ в Швейцарии

Россиянин Александр Хорошилов впервые за три года стал призёром этапа Кубка мира по горнолыжному спорту. Хорошилов выиграл бронзу в специальном слаломе на 12-м этапе соревнований в Венгене (Швейцария). В борьбе за медаль Александр на 0,02 секунды опередил норвежца Себастьяна Фосса-Солевага и на 0,07 – швейцарцев Даниэля Юле и Рамона Ценхойзерна.

Победу в слаломе одержал француз Клеман Ноэль, серебряным призёром стал норвежец Хенрик Кристофферсен.

Ранее за свою карьеру Хорошилов один раз победил на этапе Кубка мира и восемь раз выиграл бронзу в слаломе.

Горнолыжный спорт. Кубок мира. 12-й этап. Венген, Швейцария

Мужчины. Слалом

1. Клеман Ноэль (Франция) – 1.46,43.

2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1.46,83.

3. Александр Хорошилов (Россия) – 1.47,26.