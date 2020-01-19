Горнолыжник Хорошилов завоевал бронзу в слаломе на этапе КМ в Швейцарии

Россиянин Александр Хорошилов впервые за три года стал призёром этапа Кубка мира по горнолыжному спорту. Хорошилов выиграл бронзу в специальном слаломе на 12-м этапе соревнований в Венгене (Швейцария). В борьбе за медаль Александр на 0,02 секунды опередил норвежца Себастьяна Фосса-Солевага и на 0,07 – швейцарцев Даниэля Юле и Рамона Ценхойзерна.
Победу в слаломе одержал француз Клеман Ноэль, серебряным призёром стал норвежец Хенрик Кристофферсен.
Ранее за свою карьеру Хорошилов один раз победил на этапе Кубка мира и восемь раз выиграл бронзу в слаломе.
Горнолыжный спорт. Кубок мира. 12-й этап. Венген, Швейцария
Мужчины. Слалом
1. Клеман Ноэль (Франция) – 1.46,43.
2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1.46,83.
3. Александр Хорошилов (Россия) – 1.47,26.
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