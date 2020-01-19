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Казанское «Динамо» обыграло московских одноклубниц в ЧР по волейболу

Казанское «Динамо» обыграло московских одноклубниц в ЧР по волейболу
Другие / Волейбол 0

После новогодней паузы возобновился чемпионат России по волейболу среди женских команд Суперлиги. В домашнем матче 11-го тура соревнований казанское «Динамо» нанесло поражение московским одноклубницам со счётом 3:0 (25:22, 26:24, 25:18).

Казанское «Динамо» одержало девятую победу в 11 матчах, московский клуб потерпел пятое поражение. Команды сохранили свои позиции в турнирной таблице чемпионата России. Казанские волейболистки – третьи, московские – пятые.

В 12-м туре казанское «Динамо» 26 января примет на своей площадке челябинское «Динамо-Метар», а москвички на следующий день дома сыграют с подмосковным «Заречье-Одинцово».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
11-й тур

«Динамо» (Казань) – «Динамо» (Москва) – 3:0 (25:22, 26:24, 25:18).

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