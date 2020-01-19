Казанское «Динамо» обыграло московских одноклубниц в ЧР по волейболу

После новогодней паузы возобновился чемпионат России по волейболу среди женских команд Суперлиги. В домашнем матче 11-го тура соревнований казанское «Динамо» нанесло поражение московским одноклубницам со счётом 3:0 (25:22, 26:24, 25:18).
Казанское «Динамо» одержало девятую победу в 11 матчах, московский клуб потерпел пятое поражение. Команды сохранили свои позиции в турнирной таблице чемпионата России. Казанские волейболистки – третьи, московские – пятые.
В 12-м туре казанское «Динамо» 26 января примет на своей площадке челябинское «Динамо-Метар», а москвички на следующий день дома сыграют с подмосковным «Заречье-Одинцово».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
11-й тур
«Динамо» (Казань) – «Динамо» (Москва) – 3:0 (25:22, 26:24, 25:18).
- 19 января 2020
-
19:45
-
18:57
-
18:37
-
18:25
-
17:03
-
16:12
-
15:52
-
15:42
-
14:57
-
14:35
-
13:44
-
13:28
-
12:53
-
12:37
-
12:21
-
11:43
-
10:58
-
10:27
-
10:17
-
09:28
-
00:42
-
00:22
- 18 января 2020
-
23:22
-
22:50
-
22:21
-
21:59
-
21:33
-
20:43
-
19:53
-
19:12
-
18:42
-
18:20
-
16:59
-
16:53
-
16:38