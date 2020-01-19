Сборная России сохраняет второе место в общекомандном зачёте юношеской Олимпиады

Спортсмены сборной России завоевали пять медалей (два золота, одно серебро и две бронзы) в 10-й соревновательный день зимних юношеских Олимпийских игр в Швейцарии.

Золотые медали России принесли скелетонистка Анастасия Цыганова и прыгунья на лыжах Анна Шпынёва. Серебряным призёром стал Артём Бажин в ски-кроссе, а бронзу в ски-кроссе завоевали Андрей Горбачёв и Владислава Балюкина.

Сборная России сохранила второе место в общекомандном медальном зачёте. В активе россиян 25 наград – 7 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых. Лидируют швейцарцы, получившие 17 медалей (8, 5, 4), на третьем месте с 13 наградами (5, 2, 6) — шведы. По общему количеству наград первые россияне (25), вторые – швейцарцы (17), третьи – шведы (13).