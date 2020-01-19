Российские ватерполистки обыграли гречанок на чемпионате Европы

Женская сборная России по водному поло завершила выступление на предварительном этапе чемпионата Европы победой в матче с командой Греции. Подопечные Александра Гайдукова выиграли со счётом 12:7. Самыми результативными в составе сборной России в этом матче стали Екатерина Прокофьева и Ольга Горбунова, забившие по три мяча.

Ранее российские ватерполистки одержали разгромные победы во встречах с командами Словакии (31:2), Сербии (27:2) и Хорватии (34:1), а также уступили команде Венгрии (8:9).

Окончательное распределение мест в подгруппе и первый соперник россиянок в плей-офф станут известны после матча сборных Сербии и Венгрии. В случае победы венгерских ватерполисток, которые пока не знают поражений, россиянки займут второе место в группе и в четвертьфинале сыграют со сборной Италии, ставшей третьей в группе В.

Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Будапешт, Венгрия

Группа А. Пятый тур

Греция – Россия – 7:12 (3:1, 3:4, 0:3, 1:4).