Российские ватерполистки сыграют с Италией в четвертьфинале ЧЕ-2020

На чемпионате Европы по водному поло среди женских команд, который проходит в Будапеште (Венгрия), стали известны все четвертьфинальные пары.

В заключительном матче в группе А сборная Венгрии разгромила команду Сербии со счётом 27:0. Хозяйки бассейна выиграли все пять матчей предварительного этапа и вышли в плей-офф с первого места в группе А. В четвертьфинале венгерские ватерполистки сыграют со сборной Франции, занявшей четвёртое место в группе В.

Сборная России, с четырьмя победами и одним поражением ставшая второй в группе А, получила в соперники по четвертьфиналу команду Италии. Другие четвертьфинальные пары составили сборные Греции и Испании, Словакии и Нидерландов.

Все четвертьфиналы состоятся 21 января. Победитель пары Россия – Италия в полуфинале сыграет с сильнейшей командой в паре Словакия – Нидерланды.