Российские ватерполистки сыграют с Италией в четвертьфинале ЧЕ-2020

На чемпионате Европы по водному поло среди женских команд, который проходит в Будапеште (Венгрия), стали известны все четвертьфинальные пары.
В заключительном матче в группе А сборная Венгрии разгромила команду Сербии со счётом 27:0. Хозяйки бассейна выиграли все пять матчей предварительного этапа и вышли в плей-офф с первого места в группе А. В четвертьфинале венгерские ватерполистки сыграют со сборной Франции, занявшей четвёртое место в группе В.
Сборная России, с четырьмя победами и одним поражением ставшая второй в группе А, получила в соперники по четвертьфиналу команду Италии. Другие четвертьфинальные пары составили сборные Греции и Испании, Словакии и Нидерландов.
Все четвертьфиналы состоятся 21 января. Победитель пары Россия – Италия в полуфинале сыграет с сильнейшей командой в паре Словакия – Нидерланды.
- 19 января 2020
-
22:29
-
21:45
-
21:22
-
20:51
-
19:45
-
18:57
-
18:37
-
18:25
-
17:03
-
16:12
-
15:52
-
15:42
-
14:57
-
14:35
-
13:44
-
13:28
-
12:53
-
12:37
-
12:21
-
11:43
-
10:58
-
10:27
-
10:17
-
09:28
-
00:42
-
00:22
- 18 января 2020
-
23:22
-
22:50
-
22:21
-
21:59
-
21:33
-
20:43
-
19:53
-
19:12
-
18:42