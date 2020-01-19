Карлсен обыграл Витюгова на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

Восьмой тур шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды) получился более чем результативным: четыре партии из семи завершились победой одного из гроссмейстеров.

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен белыми фигурами нанёс поражение россиянину Никите Витюгову. Белорус Владислав Ковалёв чёрными обыграл американца Джеффри Сюна. Поляк Ян-Кшиштоф Дуда также чёрными взял верх над китайцем Юй Янъи, американец Фабиано Каруана белым цветом одолел индийца Вишванатана Ананда.



Остальные встречи завершились вничью. Не выявили победителя россиянин Даниил Дубов и американец Уэсли Со, голландец Йорден ван Форест и представитель Ирана Алиреза Фируджа, голландец Аниш Гири и россиянин Владислав Артемьев.



После восьми туров лидерство делят Фируджа и Каруана, в активе которых по 5,5 очка. На полбалла отстают Со и Форест. У россиян Дубова и Артемьева по 4 очка, у Витюгова – 2,5.