Туктамышева: доказываю, что четверной можно выучить в любом возрасте

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, почему решилась выучить четверной прыжок в 23 года.
«Если бы моя карьера сложилась по-другому — лучше, неизвестно, как долго бы я каталась. Наш вид спорта очень сильно омолодился, до 22-23 мало кто продолжает выступать. Я надеюсь, что мы ещё будем видеть долгие красивые спортивные карьеры, хотя всё и склоняется к другому. Зато благодаря той скорости, с которой развивается наш вид спорта, моё фигурное катание также прогрессирует. Если бы не случилось у нас вот этого прыжка вперёд, думаю, что замысел прыгнуть четверной даже не появился бы у меня в голове. А так — я доказываю себе и, наверное, другим, что благодаря хорошо поставленной технике, хорошей подготовке, хорошему эмоциональному состоянию четверной можно выучить в любом возрасте», — приводит слова Туктамышевой «Эсквайр».
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