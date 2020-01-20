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Тренер московского «Динамо» прокомментировал пятое поражение в волейбольной Суперлиге

Тренер московского «Динамо» прокомментировал пятое поражение в волейбольной Суперлиге
Другие / Волейбол 0

Старший тренер московского «Динамо» Дмитрий Дьяков прокомментировал поражение в матче 11-го тура волейбольной Суперлиги с казанским «Динамо» со счётом 0:3 (22:25, 24:26, 18:25).

«Ключевой была вторая партия. Плюс большую роль сыграли собственные ошибки в концовках. Кто смог допустить меньше ошибок, тот и выиграл», — приводит слова Дьякова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Дьяков также рассказал, почему на игре отсутствовал главный тренер Александр Сукомел.

«Александр Владимирович заболел буквально перед самым отъездом и слёг с высокой температурой. Поэтому руководить в этом матче пришлось мне», — сказал Дьяков.

Команды сохранили свои позиции в турнирной таблице Суперлиги. Казанское «Динамо» – третье, московское – пятое.

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