Тренер московского «Динамо» прокомментировал пятое поражение в волейбольной Суперлиге
Старший тренер московского «Динамо» Дмитрий Дьяков прокомментировал поражение в матче 11-го тура волейбольной Суперлиги с казанским «Динамо» со счётом 0:3 (22:25, 24:26, 18:25).
«Ключевой была вторая партия. Плюс большую роль сыграли собственные ошибки в концовках. Кто смог допустить меньше ошибок, тот и выиграл», — приводит слова Дьякова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.
Дьяков также рассказал, почему на игре отсутствовал главный тренер Александр Сукомел.
«Александр Владимирович заболел буквально перед самым отъездом и слёг с высокой температурой. Поэтому руководить в этом матче пришлось мне», — сказал Дьяков.
Команды сохранили свои позиции в турнирной таблице Суперлиги. Казанское «Динамо» – третье, московское – пятое.
Казанское «Динамо» обыграло московских одноклубниц в ЧР по волейболу
Читайте также
- 20 января 2020
-
08:22
-
01:00
-
00:32
- 19 января 2020
-
23:56
-
22:50
-
22:29
-
21:45
-
21:22
-
20:51
-
19:45
-
18:57
-
18:37
-
18:25
-
17:03
-
16:12
-
15:52
-
15:42
-
14:57
-
14:35
-
13:44
-
13:28
-
12:53
-
12:37
-
12:21
-
11:43
-
10:58
-
10:27
-
10:17
-
09:28
-
00:42
-
00:22
- 18 января 2020
-
23:22
-
22:50
-
22:21
-
21:59
Партнерский контент