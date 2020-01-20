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Зеппельт — о скандале с UKAD: не удивляйтесь, почему вас критикует Россия

Зеппельт — о скандале с UKAD: не удивляйтесь, поче
Зеппельт — о скандале с UKAD: не удивляйтесь, почему вас критикует Россия
Другие / Лёгкая атлетика 0

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте, прокомментировал намерение Антидопингового агентства Великобритании не отдавать ВАДА пробы мочи и крови четырёхкратнного олимпийского чемпиона Мо Фараха для расследования, касающегося спортсменов, подготовленных бывшим тренером бегуна Альберто Салазаром.

«Очень неуклюжий подход UKAD, решившей не отдавать допинг-пробы Мо Фараха для расследования ВАДА по Салазару. Им не нужно удивляться, почему их критикует Россия. Это создаёт целое облако недоверия», — написал Зеппельт в своём «твиттере».

Экс-наставник Фараха был дисквалифицирован на четыре года в США за нарушение антидопинговых правил. UKAD также отклонило просьбу передать образцы Фараха для расследования в Антидопинговое агентство США, когда Салазар подал апелляцию на дисквалификацию.

В РУСАДА прокомментировали решение UKAD не выдавать допинг-пробы Фараха
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