Зеппельт — о скандале с UKAD: не удивляйтесь, почему вас критикует Россия

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте, прокомментировал намерение Антидопингового агентства Великобритании не отдавать ВАДА пробы мочи и крови четырёхкратнного олимпийского чемпиона Мо Фараха для расследования, касающегося спортсменов, подготовленных бывшим тренером бегуна Альберто Салазаром.
«Очень неуклюжий подход UKAD, решившей не отдавать допинг-пробы Мо Фараха для расследования ВАДА по Салазару. Им не нужно удивляться, почему их критикует Россия. Это создаёт целое облако недоверия», — написал Зеппельт в своём «твиттере».
Экс-наставник Фараха был дисквалифицирован на четыре года в США за нарушение антидопинговых правил. UKAD также отклонило просьбу передать образцы Фараха для расследования в Антидопинговое агентство США, когда Салазар подал апелляцию на дисквалификацию.
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