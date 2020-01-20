Канадский журналист предложил натурализовать Туктамышеву

Известный канадский журналист Филип Херш предположил, что российские фигуристки захотят сменить спортивное гражданство на канадское в связи со слабой конкуренцией в этой стране.
«Учитывая ужасный уровень женского катания на чемпионате Канады, многие российские фигуристки должны начать поиск канадских предков в семейной истории. Лизетт Туктамышевуа?
Разница в том, как много прекрасных фигуристок сейчас соревнуются в России вне зависимости от места рождения. Если бы не было ограничений по квотам, Туктамышева, Загитова и Медведева тоже участвовали бы в международных соревнованиях. Тогда на предстоящем чемпионате Европы россиянки заняли бы первые шесть мест, а то и больше", — написал Херш в своём «твиттере».
Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года.
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