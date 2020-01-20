Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Канадский журналист предложил натурализовать Туктамышеву

Канадский журналист предложил натурализовать Тукта
Канадский журналист предложил натурализовать Туктамышеву
Другие / Фигурное катание 0

Известный канадский журналист Филип Херш предположил, что российские фигуристки захотят сменить спортивное гражданство на канадское в связи со слабой конкуренцией в этой стране.

«Учитывая ужасный уровень женского катания на чемпионате Канады, многие российские фигуристки должны начать поиск канадских предков в семейной истории. Лизетт Туктамышевуа?

Разница в том, как много прекрасных фигуристок сейчас соревнуются в России вне зависимости от места рождения. Если бы не было ограничений по квотам, Туктамышева, Загитова и Медведева тоже участвовали бы в международных соревнованиях. Тогда на предстоящем чемпионате Европы россиянки заняли бы первые шесть мест, а то и больше", — написал Херш в своём «твиттере».

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года.

Расписание чемпионата Европы 2020 года по фигурному катанию
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020