Канадский журналист предложил натурализовать Туктамышеву

Известный канадский журналист Филип Херш предположил, что российские фигуристки захотят сменить спортивное гражданство на канадское в связи со слабой конкуренцией в этой стране.

«Учитывая ужасный уровень женского катания на чемпионате Канады, многие российские фигуристки должны начать поиск канадских предков в семейной истории. Лизетт Туктамышевуа?

Разница в том, как много прекрасных фигуристок сейчас соревнуются в России вне зависимости от места рождения. Если бы не было ограничений по квотам, Туктамышева, Загитова и Медведева тоже участвовали бы в международных соревнованиях. Тогда на предстоящем чемпионате Европы россиянки заняли бы первые шесть мест, а то и больше", — написал Херш в своём «твиттере».

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года.