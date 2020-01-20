Горячкина проиграла Цзюй Вэньцзюнь в 10-й партии матча за титул чемпионки мира по шахматам
Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь в 10-й партии матча за звание чемпионки мира по шахматам.
Партия, состоявшаяся во Владивостоке, завершилась после 62-го хода. Общий счёт в противостоянии стал 5,5-4,5 в пользу китаянки. 11-я партия, в которой Горячкина будет играть чёрными фигурами, состоится 22 января.
Вчера, 19 января, российская шахматистка потерпела поражение, играя чёрными фигурами. Первые шесть партий этого противостояния были сыграны в Шанхае (Китай) с 5 по 12 января. Матч за женскую мировую шахматную корону состоит из 12 партий. Согласно регламенту матч завершится 24 января 2020 года.
Александра Горячкина — двукратная чемпионка России по шахматам.
Горячкина уступила Цзюй Вэньцзюнь в девятой партии за звание чемпионки мира по шахматам
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